Відома співачка Оля Полякова не припиняє свої експерименти: вже у цьому місяці шанувальники мали нагоду побачити, як Суперблондинка заради прем'єри "Свінгерів" одягнула голубу перуку, а днями "приміряла" чорне волосся доньки. На обкладинці українського глянцю Viva! Оля з Машою та Алісою постали у неймовірно яскравих образах і зачарували фанів.



Так, старша Маша, яка підростає матусиною копією, з'явилася у рожевій перуці, а от молодша Аліса стала казковою Мальвіною з голубими кучерями. Дівчатка з мамою також одягнули кольорові беретики та картаті жакети і, схоже, чудово провели час на фотосесії.



У інтерв'ю Полякова розповіла про амбіції стосовно Євробачення. Як виявилося, відома поп-співачка зовсім не проти поїхати на пісенний конкурс, втім, не бажає проходити кастинги: "Я готова до цієї роботи, але не за свій рахунок! Якщо брати судьба, то тільки якщо покличуть саме мене, як це було з Ані Лорак і Данилко, а не запропонують купити лотерейний квиток", - говорить вона.









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