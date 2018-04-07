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Не схожа на себе! Регіна Тодоренко здивувала зміною зачіски (ФОТО)
07.04.2018 19:43
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Відома співачка та телеведуча Регіна Тодоренко практично ніколи не зраджує довгим кучерям та білявому кольору волосся, тому нова світлина зі зміненим іміджем днями викликала у шанувальників добрячий шок.

На фото, яке з'явилося у Інстаграмі зірки, Регіна позує з каштановим волоссям та густим чубчиком.

Втім, схоже, що це все ж таки перука, адже на наступних світлинах зірка демонструвала звичний колір і ні словом не згадувала про "експеримент".

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 5 Кві 2018 р. о 4:18 PDT


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