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В Германии в толпу въехал автомобиль, есть погибшие
07.04.2018 19:53
Водитель микроавтобуса, наехавшего на людей в немецком Мюнстере, – застрелился, отметили в полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция Германии расследует наезд Фото: ЕРА По данным телерадиокомпании, есть несколько погибших.Также около 30 граждан получило травмы.В полиции отмечают, что водитель транспортного средства застрелился после наезда.Среди версий инцидента рассматривают теракт.Информацию о погибших и раненых подтвердили в Twitter полиции Мюнстера. Правоохранители попросили граждан избегать района происшествия.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort

— Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 апреля 2018 г.
Наезд произошел возле ресторана Kiepenkerl.По информации Westfälische Nachrichten, погибло три человека.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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