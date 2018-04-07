Водитель микроавтобуса, наехавшего на людей в немецком Мюнстере, –
застрелился, отметили в полиции. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Полиция Германии расследует наезд Фото: ЕРА По
данным телерадиокомпании, есть несколько погибших.Также около 30
граждан получило травмы.В полиции отмечают, что водитель
транспортного средства застрелился после наезда.Среди версий
инцидента рассматривают теракт.Информацию о погибших и раненых
подтвердили в Twitter полиции Мюнстера. Правоохранители попросили
граждан избегать района происшествия.
#Kiepenkerl Es gibt Tote und
Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es
hier. Wir sind vor Ort
— Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 апреля 2018 г.
Наезд произошел возле ресторана Kiepenkerl.По
информации Westfälische Nachrichten, погибло три человека.
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