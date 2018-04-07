|В результате наезда грузовика на толпу в Германии погибли по меньшей мере 4 человека
|07.04.2018 19:56
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В Германии в центре города Мюнстер в результате наезда грузовика на людей погибли по меньшей мере 4 человека. Об этом сообщили в AFP со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ, передает
"В Германии по меньшей мере четыре человека погибли после наезда на толпу - министерство", - говорится в сообщении.
Так, Spiegel сообщает, что между погибших трое прохожих и один - водитель.
Также немецкие СМИ указывали, что полиция разыскивала двух возможных соучастников преступления, которые, как предполагалось, могли выбежать из транспорта сразу после столкновения. Однако позже стало известно, что полицейские отклонили такую версию.
Напомним, в немецком городе Мюнстер фургон въехал в толпу пешеходов.
По данным местных изданий, пострадали не менее 30 человек. Однако, по некоторым данным - не менее 50.
СМИ сообщают, что шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Водитель фургона покончил с собой.
Полиция рассматривает произошедшее как теракт, сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
На месте ведется спецоперация. Полиция перекрыла центр города, призывая жителей уйти с улиц.