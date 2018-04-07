В Германии в центре города Мюнстер в результате наезда грузовика на людей погибли по меньшей мере 4 человека. Об этом сообщили в AFP со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ, передает

"В Германии по меньшей мере четыре человека погибли после наезда на толпу - министерство", - говорится в сообщении.

Так, Spiegel сообщает, что между погибших трое прохожих и один - водитель.

Также немецкие СМИ указывали, что полиция разыскивала двух возможных соучастников преступления, которые, как предполагалось, могли выбежать из транспорта сразу после столкновения. Однако позже стало известно, что полицейские отклонили такую ​​версию.

Напомним, в немецком городе Мюнстер фургон въехал в толпу пешеходов.

По данным местных изданий, пострадали не менее 30 человек. Однако, по некоторым данным - не менее 50.

СМИ сообщают, что шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Водитель фургона покончил с собой.

Полиция рассматривает произошедшее как теракт, сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На месте ведется спецоперация. Полиция перекрыла центр города, призывая жителей уйти с улиц.

#Kiepenkerl # Münster Aktuell ist durch die Alexianer eine OpferAnlaufstelle in der Josefstr. 4 eingerichtet. - Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 апреля 2018

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