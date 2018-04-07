В доме, принадлежащем водителю микроавтобуса, под колесами которого погибли люди, полиция проводит обыск. Полиция не исключает, что в доме водителя есть взрывчатка Фото: ЕРА Издание предполагает, что признаков террористической атаки у инцидента нет.Отмечается, что после наезда на людей в доме водителя проводят обыски, опасаясь при этом, что там могут находиться взрывчатые вещества.7 апреля в Мюнстере возле ресторана Kiepenkerl микроавтобус наехал на толпу людей. По неофициальной информации, погибло три человека, еще около 30 получило травмы.Водителя микроавтобуса нашли застреленным.Среди версий инцидента рассматривался теракт. Полиция, по данным СМИ, искала еще двух злоумышленников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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