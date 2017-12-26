В населенном пункте Новотроицкое Донецкой области выявлен большой запас со взрывчатыми веществами, которыми могли бы воспользоваться диверсионно-разведывательные группы боевиков. Об этом сообщает в сводке о результатах работы за 11 месяцев текущего года пресс-служба ГПСУ, передает

"В ходе проверки оперативной информации относительно накопления огнестрельного оружия и боеприпасов в населенном пункте Новотроицкое правоохранители с помощью служебной собаки обнаружили тайник. В нем содержался тротил, 4 противотанковые мины, более 200 патронов, 44 электродетонатора, 15 взрывателей для противотанковых мин, 7 ручных гранат и противотанковая управляемая ракета и т.д. Данный запас должен был использоваться для диверсий на территории Украины", - отметили в ГПСУ.

Напомним, в камере хранения в Кропивницком обнаружили сумку с патронами.

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