|Мощное землетрясение всколыхнуло Папуа-Новую Гвинею
|07.04.2018 20:12
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Чрезвычайная ситуация произошла у берегов Папуа-Новой Гвинеи, передает со ссылкой на .
Там зафиксировали замлетрус с магнитудой в 6,2 балла, об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает "24Канал".
Трясти начало в 5:48 по местному времени. Землетрясение произошло в 132 километрах к западу от города Мэнди и в 93 километрах северо-западнее города Поргера, его очаг находился на глубине 8 км.
Информации о разрушениях и пострадавших сейчас нет, об угрозе возникновения цунами также не сообщается.
Ученые сказали, что станет причинной конца света. Свое заявление они сделали после 10-летних исследований.
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