Общество Подопечные оператора государственных лотерей "М.С.Л." завоевали серебро на международном футбольном турнире Понедельник, 2 апреля 2018, 18:06 • Ирина Макаренко /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Суббота, 7 апреля 2018, 21:07 • Катерина Головатая • 1068 Версия для печати Украинцы рассказали во сколько им обойдутся пасхальные праздники Украинцы готовы потратить на праздничный стол на Пасху от 500 грн. провел опрос между киевлян, чтобы узнать, как они проводят праздники и что жители столицы знают о традиционном христианском празднике. Минимальная сумма которую готовы потратить киевляне - 500 грн. Также, некоторые отмечают, что цены выросли по сравнению с прошлым годом. "В прошлом году 10 яиц стоили 10 грн, в этом - 20. Цены выросли почти вдвое", - рассказала Ольга. Также есть те, кто потратил на праздничный стол более 3 тыс. грн. "У нас будет традиционный стол. Готовы, не готовы, но, как правило, выходит тысячи 3-4 грн", - сообщили Наталья с дочкой Анастасией. Также, опрошенные рассказали, что они знают о празднике Пасхи. "Пасха - это по традиции христианский праздник. Хотя, по одной из версий это было старинное языческий праздник. Яйцо - это, собственно языческий символ. Символ рождения Вселенной. А уже после принятия христианства у нас, это уже праздник Воскресения Креста", - сообщил Дмитрий. Справка : Пасха - это древнейший христианский праздник установленный в честь Воскресения Иисуса Христа. Иисус Христос, по библейскому сюжету, воскрес рано утром и Воскресение, которое сопровождалось большим землетрясением - ангел небесный отвалил камень от двери гроба Господня. Существует несколько легенд о возникновении названия праздника. По одной из них название "Пасха" ("Великий День") появилась только в конце первого тысячелетия с приходом на украинскую землю христианства. Легенда гласит, что "Пасха называется так потому, что в то время, когда Христос родился, сильно светило солнце и стояли такие длинные дни, нынешних надо семь сложить, чтобы был один тогдашний. Тогда было как взойдет солнце в воскресенье утром, то зайдет аж в субботу вечером. А как распяли Христа - дни уменьшились..." Другой вариант, что слово "Пасха" происходит от названия ветхозаветного праздника песах, что праздновали иудеи в память об освобождении от египетского плена. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



