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Украинцы готовы потратить на праздничный стол на Пасху от 500 грн. провел опрос между киевлян, чтобы узнать, как они проводят праздники и что жители столицы знают о традиционном христианском празднике.

Минимальная сумма которую готовы потратить киевляне - 500 грн. Также, некоторые отмечают, что цены выросли по сравнению с прошлым годом.

"В прошлом году 10 яиц стоили 10 грн, в этом - 20. Цены выросли почти вдвое", - рассказала Ольга.

Также есть те, кто потратил на праздничный стол более 3 тыс. грн.

"У нас будет традиционный стол. Готовы, не готовы, но, как правило, выходит тысячи 3-4 грн", - сообщили Наталья с дочкой Анастасией.

Также, опрошенные рассказали, что они знают о празднике Пасхи.

"Пасха - это по традиции христианский праздник. Хотя, по одной из версий это было старинное языческий праздник. Яйцо - это, собственно языческий символ. Символ рождения Вселенной. А уже после принятия христианства у нас, это уже праздник Воскресения Креста", - сообщил Дмитрий.

Справка : Пасха - это древнейший христианский праздник установленный в честь Воскресения Иисуса Христа.

Иисус Христос, по библейскому сюжету, воскрес рано утром и Воскресение, которое сопровождалось большим землетрясением - ангел небесный отвалил камень от двери гроба Господня.

Существует несколько легенд о возникновении названия праздника. По одной из них название "Пасха" ("Великий День") появилась только в конце первого тысячелетия с приходом на украинскую землю христианства. Легенда гласит, что "Пасха называется так потому, что в то время, когда Христос родился, сильно светило солнце и стояли такие длинные дни, нынешних надо семь сложить, чтобы был один тогдашний. Тогда было как взойдет солнце в воскресенье утром, то зайдет аж в субботу вечером. А как распяли Христа - дни уменьшились..."

Другой вариант, что слово "Пасха" происходит от названия ветхозаветного праздника песах, что праздновали иудеи в память об освобождении от египетского плена.

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