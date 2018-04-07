В Верховной Раде подготовили законопроект об экологической полиции, а владельцев животных заставят быть более ответственными.

Об этом рассказал народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Немировский, передает со ссылкой на .

"Если в Европе натравил собаку, то штраф от 14 тысяч евро или 14 лет заключения, если это привело к смерти. В Украине штрафы будут не меньше 1000 гривен", - рассказал нардеп.

Штрафы всегда были эффективным рычагом, если за это отвечало отдельное ведомство, отметил он.

"На данный момент у нас этим должна заниматься полиция, поскольку у нас нет экологической полиции. Но мы в законопроекте прописали, что как только она будет создана, тогда подобные дела отойдут им", - добавил Немировский.

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