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Кличко: После вступления в силу новых правил парковки просто так бросать авто на улице под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого
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07.04.2018 20:25
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Новые правила паркования дадут стимул бизнесменам инвестировать в
строительство паркомест, отметил мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко: Проблема парковки действительно есть, она серьезная
Фото: Виталий Кличко / Facebook "О парковках. Проблема
действительно есть, она серьезная. Сегодня никто не собирается
инвестировать в парковки. Те паркоместа, которые есть в Киеве,
стоят полупустые. Но машины в это время стоят где угодно – на
тротуарах, на улице, иногда нерадивые водители бросают их,
перекрывая даже проезжую часть. Самое страшное: сегодня отсутствие
законодательной базы не дает возможности этих водителей
штрафовать", – сказал Кличко.Он напомнил, что вскоре вступит в
силу закон о новых правилах парковки."И здесь я могу одно пообещать
нерадивым водителям, что машину просто так бросать на улице под
знаком "парковка запрещена" будет очень дорого. Мы будем машины
эвакуировать и выписывать штрафы. Нами выделены места под
штрафплощадки, и забрать машину со штрафплощадки будет довольно
дорого", – заявил мэр.Он отметил, что закон даст стимул
инвестировать в строительство паркомест.Верховная
Рада поддержала инициативу о новых правилах парковки 21
декабря 2017 года. Президент Петр Порошенко подписал документ
28 марта 2018 года. Он вступит в силу 27 сентября.Закон позволяет
полицейским эвакуировать припаркованные автомобили, существенно
препятствующие движению транспорта или создающие угрозу
безопасности движения. Также закон вводит привязку размера
штрафов за нарушение правил парковки к стоимости часа парковки в
20-кратном размере. Если штраф оплачивается в течение
10 банковских дней, предоставляется скидка 50%.Для фиксации
нарушений внедряется режим фото- и видеосъемки. Правоохранители
благодаря этому смогут штрафовать собственников авто заочно.
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