Новые правила паркования дадут стимул бизнесменам инвестировать в строительство паркомест, отметил мэр Киева Виталий Кличко. Кличко: Проблема парковки действительно есть, она серьезная Фото: Виталий Кличко / Facebook "О парковках. Проблема действительно есть, она серьезная. Сегодня никто не собирается инвестировать в парковки. Те паркоместа, которые есть в Киеве, стоят полупустые. Но машины в это время стоят где угодно – на тротуарах, на улице, иногда нерадивые водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть. Самое страшное: сегодня отсутствие законодательной базы не дает возможности этих водителей штрафовать", – сказал Кличко.Он напомнил, что вскоре вступит в силу закон о новых правилах парковки."И здесь я могу одно пообещать нерадивым водителям, что машину просто так бросать на улице под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого. Мы будем машины эвакуировать и выписывать штрафы. Нами выделены места под штрафплощадки, и забрать машину со штрафплощадки будет довольно дорого", – заявил мэр.Он отметил, что закон даст стимул инвестировать в строительство паркомест.Верховная Рада поддержала инициативу о новых правилах парковки 21 декабря 2017 года. Президент Петр Порошенко подписал документ 28 марта 2018 года. Он вступит в силу 27 сентября.Закон позволяет полицейским эвакуировать припаркованные автомобили, существенно препятствующие движению транспорта или создающие угрозу безопасности движения. Также закон вводит привязку размера штрафов за нарушение правил парковки к стоимости часа парковки в 20-кратном размере. Если штраф оплачивается в течение 10 банковских дней, предоставляется скидка 50%.Для фиксации нарушений внедряется режим фото- и видеосъемки. Правоохранители благодаря этому смогут штрафовать собственников авто заочно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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