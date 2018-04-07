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С начала 2018 года в полицию Донецкой области сдались девять бывших боевиков
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07.04.2018 20:32
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В отдельных случаях сотрудники уголовного розыска проводят
спецоперации по возвращению бывших террористов с оккупированной
территории Донецкой области на подконтрольную правительству. В
полиции Донецкой области рассказали о сдавшихся бывших боевиках
Фото: EPA (архив) В полиции отметили, что большинство из них
сдались на прошлой неделе."В основном это жители подконтрольной
Украине территории, двое из них выехали из оккупированных городов,
чтобы начать новую жизнь в рамках закона. Возраст бывших участников
НВФ – 22–46 лет. Среди них одна женщина", – говорится в
сообщении.Отмечается, что полициейским Бахмута сдался гражданин
России."В 2014 году 24-летний мужчина, нелегально находясь на
территории Украины, с оружием в руках нес службу на блокпосту у
города Часов Яр и патрулировал район. Затем скрывался в РФ, в Крыму
и разных областях Украины", – рассказали в полиции.Отмечается,
что в отдельных случаях сотрудники уголовного розыска проводят
спецоперации по возвращению бывших террористов с оккупированной
территории."Командиры террористов всячески препятствовали участнику
"Первой Славянской бригады", который пытался оставить "армию" и
уехать из "ДНР": сожгли все украинские документы, допрашивали в
"полиции" и запугивали, уверяя, что "там будут пытать, отрежут
руки, ноги". Украинским полицейским удалось вывести мужчину, сейчас
с ним работают следователи", –говорится в
сообщении.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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