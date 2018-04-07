В отдельных случаях сотрудники уголовного розыска проводят спецоперации по возвращению бывших террористов с оккупированной территории Донецкой области на подконтрольную правительству. В полиции Донецкой области рассказали о сдавшихся бывших боевиках Фото: EPA (архив) В полиции отметили, что большинство из них сдались на прошлой неделе."В основном это жители подконтрольной Украине территории, двое из них выехали из оккупированных городов, чтобы начать новую жизнь в рамках закона. Возраст бывших участников НВФ – 22–46 лет. Среди них одна женщина", – говорится в сообщении.Отмечается, что полициейским Бахмута сдался гражданин России."В 2014 году 24-летний мужчина, нелегально находясь на территории Украины, с оружием в руках нес службу на блокпосту у города Часов Яр и патрулировал район. Затем скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины", – рассказали в полиции.Отмечается, что в отдельных случаях сотрудники уголовного розыска проводят спецоперации по возвращению бывших террористов с оккупированной территории."Командиры террористов всячески препятствовали участнику "Первой Славянской бригады", который пытался оставить "армию" и уехать из "ДНР": сожгли все украинские документы, допрашивали в "полиции" и запугивали, уверяя, что "там будут пытать, отрежут руки, ноги". Украинским полицейским удалось вывести мужчину, сейчас с ним работают следователи", –говорится в сообщении.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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