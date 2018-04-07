|ДТП на Закарпатье: пассажира вырезали из изувеченного авто
|07.04.2018 20:33
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В пгт Солотвино Закарпатской области столкнулись два автомобиля, в результате чего госпитализированы три человека. Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС в Закарпатской области, передает
"7 апреля в 17:45 к спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге местного значения на улице Спортивной в пгт Солотвино", - говорится в сообщении.
Так, в результате столкновения автомобилей Славута и Аudi трое граждан получили травмы.
Спасателям, которые работали на месте аварии, пришлось с помощью спецоборудования извлекать пассажира Audi с изувеченного авто.
"Мужчина 1991 года рождения и водителей транспортных средств 1985 и 1961 годов рождения были госпитализированы с различного рода политравмами в Тячевскую центральную районную больницу", - отметили спасатели.
Напомним, на Закарпатье водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и оказался в русле реки Брустурянка. От полученных травм водитель погиб.