В пгт Солотвино Закарпатской области столкнулись два автомобиля, в результате чего госпитализированы три человека. Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС в Закарпатской области, передает

"7 апреля в 17:45 к спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге местного значения на улице Спортивной в пгт Солотвино", - говорится в сообщении.

Так, в результате столкновения автомобилей Славута и Аudi трое граждан получили травмы.

Спасателям, которые работали на месте аварии, пришлось с помощью спецоборудования извлекать пассажира Audi с изувеченного авто.

"Мужчина 1991 года рождения и водителей транспортных средств 1985 и 1961 годов рождения были госпитализированы с различного рода политравмами в Тячевскую центральную районную больницу", - отметили спасатели.

Напомним, на Закарпатье водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и оказался в русле реки Брустурянка. От полученных травм водитель погиб.

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