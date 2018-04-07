Легендарный советский авиаконструктор Александр Яковлев вспоминал как однажды в 1940 году подвергся настоящему разносу на совещании у Сталина. К тому моменту молодой и способный конструктор не вполне по своей воле оказался на руководящей работе.

Сам Яковлев вспоминал, что хотел посвятить все свое время конструированию новых типов воздушных судов, испытаниям, инженерной доводке. Но партийное руководство распорядилось иначе - молодого конструктора назначают заместителем наркома авиационной промышленности. Ситуация с авиапромом в стране была в тяжелом положении, требовался свежий взгляд и силы, чтобы сделать Союз авиационной державой.

На, по сути, министерском посту Яковлев предпринял ряд мер по организации результативной работы конструкторов. Самодеятельность отдельных КБ, которая могла дать, а могла и не дать результатов была почти полностью ликвидирована.

Теперь на конструкторских советах определялись наиболее перспективные направления разработок, раздавались по КБ конкретные задания и тактико-технические требования к новым машинам. Такой подход сразу же стал давать хорошие результаты, но и хвосты многим прищемило изрядно.

На Яковлева пошел поток жалоб и "сигналов", особенно из заслуженных конструкторских бюро, которые не привыкли, чтобы им указывали что делать и как работать. Мол, и сами с усами, уж поумнее будем неоперившихся наркомовских замов.

Опять же, такая позиция наркомата оказалась довольно удобным оправданием для плохо сработавших коллективов. Новый самолет не выходит удачным не из-за просчетов конструкторского коллектива, а потому, что наркомат "не дает работать. Якобы, Яковлев тормозит перспективные проекты других КБ в угоду Якам своей разработки.

Одна из жалоб была даже вынесена на рассмотрение Политбюро. Яковлева с его начальником-наркомом безотлагательно вызвали на заседание к товарищу Сталину. Не предложив сесть, конструктора поставили перед столом с высшими партийными начальниками. Вождь взял в руку какую-то бумагу и принялся сухо зачитывать жалобу.

В ЦК партии писал один из молодых и не слишком успешных конструкторов. Он сообщал, что работает сейчас над проектом боевого самолета с совершенно выдающимися характеристиками.

Все бы ничего - но обращаться в наркомат за поддержкой нельзя. Разработку зарубят, фонды не дадут, а идею самолета непременно Яковлев украдет себе. Вот следовательно конструктор и просит помощи у партийного руководства.

В конце письма конструктор многоречиво благодарил товарища Сталина за постоянную заботу об отечественном самолетостроении и обещал в скором времени создать самый лучший в мире военный самолет.

Сталин завершил чтение и обратился к крайне расстроенному Яковлеву:

- Что ответите, товарищ заместитель народного комиссара?

Дать свое обоснованное мнение о проекте самолета Яковлев не мог, так как проект в наркомат не поступал. По существу жалобы ответить было нечего. Тогда Сталин сказал:

- Мы, товарищи, не можем знать сейчас хороший это проект или нет. Может выйти отличный самолет, а может и ничего толкового не получиться. Но обещания конструктора уж больно любопытны. Сколько потребуется средств для постройки такой машины?

- Думаю, что около десяти миллионов, товарищ Сталин.

- Что ж, рискнем товарищи? Можем конечно спустить эти деньги впустую, если хороший самолет не получится. Но уж тут придется мне взять грех на себя. А товарищу Яковлеву поручим - помочь конструктору со скорейшей постройкой самолета.

На прощание товарищ Сталин сказал Яковлеву:

- Вы близко к сердцу не берите. Если бы никто на Вас не жаловался - вот тогда было бы плохо. Это значило бы, что Вы, товарищ Яковлев, хотите дружить со всеми. Дружить за счет государственных интересов. Иногда для дела и крепко поссориться нужно. Ну и завидуют Вашим успехам, конечно. Не завидуют только тем, кто не работает и не добивается результатов. Так что желаю, чтобы Вам завидовали посильнее!

Фонды на строительство самолета были выделены наркоматом и в короткие сроки была создана опытная машина. К сожалению, выполнить обещания, столько щедро розданные ЦК, молодой конструктор-жалобщик так и не сумел.

Машина вышла неудачной и при первом же испытательном вылете потерпела крушение. Летчик-испытатель до последнего старался спасти, вытащить самолет и в результате погиб.

Когда об этом доложили товарищу Сталину, лицо его помрачнело, но он сказал следующее:

- Вот и доверяйся после этого обещаниям энтузиастов. Раз такое дело, обещал ведь взять грех на себя. Не будем наказывать конструктора строго. От конструкторской работы отстранить и отправить переучиваться. Такие "лучшие в мире истребители" нам не требуются!

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