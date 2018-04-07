В австрийском Хохфильцене завершились гонки патрулей у женщин и мужчин в рамках 54-го чемпионата мира по лыжным видам спорта между военных, передает со ссылкой на UA:Биатлон.

Юлия Джима, Ирина Варвинец, Мария Кручова и Валерия Дмитренко поднялись на третье место пьедестала женской гонки патрулей. Победили австрийки. Лиза Хаузер, Екатерина Иннергофер, Барбара Вальшгофер, Юлия Швайгер показали время в 39:00,3. Вторыми на финише были польские биатлонистки Каролина Питон, Анна Мака, Кинга Миторай, Магдалена Гвиздон с отставанием в 25,0 с.

Замкнули тройку лидеров украинки с отставанием в 1:45,7 мин.

Стоит отметить, что наша команда продемонстрировала лучшую между 8-ми женских команд стрельбу - только 1 промах.

Медаль аналогичного сорта досталась и мужской сборной, которая с тремя кругами штрафа отстала от победителей австрийцев на 1:37 мин "серебро" у немцев.

Напомним, что ранее Юлия Джима завоевала первую награду для "желто-синих" в Хохфильцене.

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