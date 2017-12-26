|Аналитики разослали клиентам записки, в которых оценили реальную стоимость биткоина
|26.12.2017 12:37
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Аналитик Morgan Stanley Джеймс Фосетт и его команда отправили исследовательскую записку клиентам, в которой указывается, что реальная стоимость биткоина может быть равна нулю.
Об этом сообщает Business Insider.
В частности, в документе говорится, что практически невозможно аргументированно оценить, сколько на самом деле должна стоить самая популярная на данный момент криптовалюта.
По словам аналитика Morgan Stanley, биткоин не является в полном смысле валютой, поскольку нет связанной с ней процентной ставки. При этом биткоин не может быть заменой золоту, к примеру, у последнего есть объективная стоимость, основанная на применении в промышленности и ювелирной индустрии.
Кроме того, систему платежей, в которых задействован биткоин, трудно расширить на всю экономику.
Фосетт также подчеркивает, что ежедневный объем торгов биткоина составляет около $3 млрд, в то время как средний объем на глобальном валютном рынке равен примерно $5,4 трлн.
Суточный объем транзакций биткоина – $300 млн, а на базе системы Visa ежедневно проходит операций примерно на $17 млрд.
«Если никто не примет технологию для оплаты, тогда значение будет 0″, – резюмировал аналитик.
Напомним, что биткоин по объему денежной массы уже превзошел российский рубль, английский фунт, а также южнокорейский вон и стал шестой валютой мира по капитализации.
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