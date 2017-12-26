Аналитик Morgan Stanley Джеймс Фосетт и его команда отправили исследовательскую записку клиентам, в которой указывается, что реальная стоимость биткоина может быть равна нулю.

Об этом сообщает Business Insider.

В частности, в документе говорится, что практически невозможно аргументированно оценить, сколько на самом деле должна стоить самая популярная на данный момент криптовалюта.

По словам аналитика Morgan Stanley, биткоин не является в полном смысле валютой, поскольку нет связанной с ней процентной ставки. При этом биткоин не может быть заменой золоту, к примеру, у последнего есть объективная стоимость, основанная на применении в промышленности и ювелирной индустрии.

Кроме того, систему платежей, в которых задействован биткоин, трудно расширить на всю экономику.

Фосетт также подчеркивает, что ежедневный объем торгов биткоина составляет около $3 млрд, в то время как средний объем на глобальном валютном рынке равен примерно $5,4 трлн.

Суточный объем транзакций биткоина – $300 млн, а на базе системы Visa ежедневно проходит операций примерно на $17 млрд.

«Если никто не примет технологию для оплаты, тогда значение будет 0″, – резюмировал аналитик.

Напомним, что биткоин по объему денежной массы уже превзошел российский рубль, английский фунт, а также южнокорейский вон и стал шестой валютой мира по капитализации.

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