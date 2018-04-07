Погода, Новости, загрузка...
Из-за задымления в подвале из торгового центра в Житомирской области эвакуировали 350 человек
07.04.2018 20:49
В результате задымления в подвале торгового центра "Оноре де Бальзак" никто не пострадал, отметили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. В ТРЦ Житомира произошло задымление Фото: ДСНС України / Facebook (архив) "В кафе "Чара" в подвальном помещении в вентиляционной шахте произошло задымление без последующего горения", – говорится в сообщении.Из торгового центра эвакуировали около 350 человек, никто не пострадал. В ГСЧС отметили, что задымление было только в подвале.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить