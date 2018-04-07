В результате задымления в подвале торгового центра "Оноре де
Бальзак" никто не пострадал, отметили в Госслужбе Украины по
чрезвычайным ситуациям. В ТРЦ Житомира произошло задымление Фото:
ДСНС України / Facebook (архив) "В кафе "Чара" в подвальном
помещении в вентиляционной шахте произошло задымление без
последующего горения", – говорится в сообщении.Из торгового
центра эвакуировали около 350 человек, никто не пострадал. В ГСЧС
отметили, что задымление было только в подвале.
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