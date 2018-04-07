Американская компания Netflix может отозвать свои фильмы от участия в официальной программе Каннского кинофестиваля за спора с директором "Канн". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на собственные источники, передает

Отмечается, что Netflix может принять такое решение в ответ на заявление директора фестиваля Тьерри Фремо, который ранее заявил, что не допустит фильмы компании, пока они не будут показаны на большом экране во Франции.

Среди лент, которые Netflix может отозвать - фильмы "Норвегия" Пола Гринграсса, "Держи темноту" Джереми Солнье и "Другая сторона ветра" Орсона Уэллса.

Окончательное решение по относительно участия фильмов компании в фестивале станет известно 12 апреля, когда будет объявлено его официальная программа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира