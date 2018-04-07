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В Мюнстере прогремел взрыв – СМИ
07.04.2018 20:57
По данным RP Online, взрыв в немецком Мюнстере был контролируемым, он прозвучал из района, где проживал водитель микроавтобуса, насмерть сбивший людей. В Мюнстере насмерть сбили людей Фото: ЕРА Репортеры издания утверждают, что взрыв был контролируемым, в районе проживания водителя машины.Ранее немецкие СМИ информировали, что водителя микроавтобуса нашли застреленным, а район оцепила полиция, обнаружившая в машине подозрительный предмет.Правоохранители также проводят обыски в доме водителя, предполагая, что там может находится взрывчатка.По неофициальным данным, водителем микроавтобуса был немец с психическими отклонениями.

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