По данным RP Online, взрыв в немецком Мюнстере был контролируемым,
он прозвучал из района, где проживал водитель микроавтобуса,
насмерть сбивший людей. В Мюнстере насмерть сбили людей Фото: ЕРА
Репортеры издания утверждают, что взрыв был контролируемым, в
районе проживания водителя машины.Ранее немецкие СМИ информировали,
что водителя микроавтобуса нашли застреленным, а район оцепила
полиция, обнаружившая в машине подозрительный
предмет.Правоохранители также проводят обыски в доме водителя,
предполагая, что там может находится взрывчатка.По неофициальным
данным, водителем микроавтобуса был немец с психическими
отклонениями.
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