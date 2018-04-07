В 1/4 Лиги Европы лиссабонский "Спортинг" проиграл на выезде "" Мадрид (0:2). Президент клуба Бруну де Карвалью остался недоволен поведением игроков за пределами поля и результатом матча.

Карвалью публично раскритиковал свою команду после матча, передает со ссылкой на .

"Это вызвало возмущение футболистов, которые обнародовали свою коллективное заявление. В ней они, в частности, выступили против де Карвалью и призвали решать проблемы внутри коллектива". - сообщает Футбол24.

Заявление на своей странице в Инстаграм опубликовал капитан команды, вратарь Руй Патрисиу, а под ней подписались еще 18 игроков

В ответ на заявление игроков где Карвалью назвал их "избалованными детьми" и сообщил об отстранении от работы.

В воскресенье, "Спортинг" будет играть матч чемпионата Португалии. В матче против "Пасуш де Феррейра" все кто подписал заявление не будут. На поле выйдут игроку резерва.

Когда и вообще вернутся игроки в основной состав - неизвестно.

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