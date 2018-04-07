В больнице немецкого Мюнстера с серьезными повреждениями находятся шесть человек, пострадавших в результате наезда микроавтобуса в центре города. Наезд произошел в центре города Фото: ЕРА "Всего их три", – сказал чиновник.Он отметил, что двумя погибшими, кроме водителя, являются сотрудники ресторана Kiepenkerl, возле которого произошел наезд.В больнице Мюнстера рассказали, что в их медучреждении находятся два тяжелораненых в результате наезда, а также четыре человека с серьезными травмами.7 апреля в Мюнстере возле ресторана Kiepenkerl микроавтобус наехал на толпу людей. Была информация о четырех погибших, включая найденного застреленным водителя, и около 30 пострадавших.Известно, что водителем был психически вспыльчивый гражданин Германии 1969 года рождения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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