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Срна станет тренером киевской команды, - СМИ
07.04.2018 21:14
Срна станет тренером киевской команды, - СМИ По теме:

Правый защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна может начать тренерскую карьеру. По данным средств массовой информации Срна возглавит киевский "". На такой шаг хорват пойдет, чтобы набраться опыта и в будущем возглавить "", передает со ссылкой на .

Недавно стало известно, что прежний тренер дончан посетил офис Ахметова.

Также источник указывает, что киевская команда принадлежит Ринату Ахметову.

Дарійо Срна може очолити київський , який, виявляється, фінансують і бізнесові структури Ахметова. Вірогідність досить висока. І правильно: там попрактикується, а потім і головним тренером Шахтаря стане)

Спортивка (@Sportyvka) 6 апреля 2018 г.

 

Контракт нынешнего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки заканчивается в конце сезона. Португалец пока не продлил соглашение.

Дарио Срна пока отстранен от соревнований за употребление допинга. Заканчивается дисквалификация хорватского футболиста 22 августа.







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