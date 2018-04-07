Срна станет тренером киевской команды, - СМИ По теме: Правый защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна может начать тренерскую карьеру. По данным средств массовой информации Срна возглавит киевский "". На такой шаг хорват пойдет, чтобы набраться опыта и в будущем возглавить "", передает со ссылкой на . Недавно стало известно, что прежний тренер дончан посетил офис Ахметова. Также источник указывает, что киевская команда принадлежит Ринату Ахметову. Дарійо Срна може очолити київський , який, виявляється, фінансують і бізнесові структури Ахметова. Вірогідність досить висока. І правильно: там попрактикується, а потім і головним тренером Шахтаря стане) Спортивка (@Sportyvka) 6 апреля 2018 г. Контракт нынешнего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки заканчивается в конце сезона. Португалец пока не продлил соглашение. Дарио Срна пока отстранен от соревнований за употребление допинга. Заканчивается дисквалификация хорватского футболиста 22 августа.











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