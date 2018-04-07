|Срна станет тренером киевской команды, - СМИ
|07.04.2018 21:14
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Правый защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна может начать тренерскую карьеру. По данным средств массовой информации Срна возглавит киевский "". На такой шаг хорват пойдет, чтобы набраться опыта и в будущем возглавить "", передает со ссылкой на .
Недавно стало известно, что прежний тренер дончан посетил офис Ахметова.
Также источник указывает, что киевская команда принадлежит Ринату Ахметову.
Дарійо Срна може очолити київський , який, виявляється, фінансують і бізнесові структури Ахметова. Вірогідність досить висока. І правильно: там попрактикується, а потім і головним тренером Шахтаря стане)
Спортивка (@Sportyvka) 6 апреля 2018 г.
Контракт нынешнего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки заканчивается в конце сезона. Португалец пока не продлил соглашение.
Дарио Срна пока отстранен от соревнований за употребление допинга. Заканчивается дисквалификация хорватского футболиста 22 августа.