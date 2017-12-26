Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ПАО «Укр/ин/ком», признав противоправным постановление Национального банка Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных в декабре 2015 года.

Об этом говорится в решении суда по делу 826/14033/17, текст которого есть в распоряжении редакции.

«Признать противоправным и отменить постановление Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2015 года №934 «Об отнесении Публичного акционерного общества «Укринбанк» к категории неплатежеспособных», — говорится в решении суда.

Кроме того, указывается, что суд отменил решение Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении в ПАТ «Укринбанк» временной администрации.

Ранее акционеры «Укринбанка» уже выиграли все три инстанции в судебном процессе против НБУ как по иску о незаконности выведения с рынка, так и по иску о незаконности последовавшей за этим ликвидации банка.

Однако 24 октября 2017 года высший суд Украины отменил решения по иску о выведению с рынка, сославшись на то, что иск подавали якобы не имевшие на это полномочий миноритарные акционеры. При этом к аргументам сторон по сути у ВСУ замечаний не было. После этого решения ключевой акционер «Укринбанка» Владимир Клименко лично повторно обжаловал незаконное выведение банка с рынка. В ходе предыдущих заседаний истец был заменен на ПАО «Укр/Ин/Ком» как правопреемника ПАО «Укринбанк».

В тексте нового решения Окружного админсуда указывается, что постановление НБУ в отношении банка было преждевременным, так как финучреждение уведомляло регулятор о том, что принимается ряд мер для устранения причин ухудшения финансовой ситуации в банке и её улучшения. В частности, речь шла о привлечении инвестиций в размере 21 млн долл., что подтверждается материалами дела. Более того, 14 декабря 2015 года Нацбанк даже зарегистрировал инвестиционный договор и дал «Укринбанку» 180 дней на заведение денег. По мнению суда, этот срок давал возможность устранить все нарушения, а также причины ухудшения финансового состояния.

Однако Нацбанк, по мнению суда, вывел «Укринбанк» в категорию неплатежеспособных еще до окончания законодательством предусмотренного срока исправления ситуации. Поэтому суд признал это постановление, а также решение Фонда гарантирования вкладов о вводе в банк временной администрации неправомерным.

В постановлении суда также указывается, что оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течении 10 дней.

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