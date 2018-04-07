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Мэй запуталась в версиях происхождения
«Новичка». Джонсон несет такую «пургу»,
что московским пропагандистам до него далеко. Огромная часть
правящей партии Британии демонстрирует необъяснимую неадекватность.
Европа приходит в себя от той лживой разводки, на которую она
попалась.
В это время,
оказывается, Юлия Скрипаль уже неделю
как в сознании и чувствует себя хорошо. На поправку идет и отец.
Однако, почему-то их публике не показывают. Не показывают наших
российских граждан. Мало того. К ним не допускают ни российских
дипломатов, ни родственников — двоюродной сестре Юлии
Скрипаль Виктории англичане отказали в
визе под предлогом якобы ее неправильного оформления — большего
бреда трудно себе представить.
Тереза Мэй ( красотка-инглиш)
Так как если бы Лондон был
заинтересован в этом так же, как он был в этом заинтересован, когда
выдавал британские визы чеченским террористам и прочим вакхабитам с
Ближнего Востока, которые чувствуют себя в Лондоне как дома, то
Виктория получила бы ее уже вчера. Однако британцы изо всех сил
пытаются не допустить контакта российских дипломатов и
родственников с пострадавшими от химической атаки.
Что-то явно не срастается у
британцев — убить не смогли, решили оживить. Однако и к ожившим
пока никого не допускают, так как получить обвинения в попытке
убийства на государственном уровне — такого позора короне не
пережить. Но это их проблемы. Чем может ответить Россия на
фактический захват Британией заложников на государственном
уровне?
Во-первых, переходом к гораздо
более жесткой дипломатической риторике.
Во-вторых, информационной
поддержкой тех оппозиционных политиков и СМИ Британии, которые
выражают недоверие официальной версии отравления Скрипалей.
Напомню, что британская
оппозиционная партия лейбористов вместе со СМИ и общественностью
требует срочной отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй
вместе с главой внешполитического ведомства Борисом Джонсоном за
ложные обвинения в отношении России в причастности к «делу
Скрипаля», повлёкшие за собой потерю авторитета страны.
Этим политикам и представителям СМИ
необходимо дать доступ к российской теле‑ и печатной аудитории,
чтобы они могли оказывать давление на Мэй и Джонсона через
российские СМИ.
Борис Джонсон (ищет третьего)
В-третьих, составлением и
претворением в жизнь программы давления на Британию в виде
совершенно конкретных и реальных действий.
В-четвертых, необходимо подключить
к этому скандалу британскую королеву — МИД России вполне мог бы
сделать обращение на ее имя. В любом случае, независимо от реакции
короны, этот ход уже наносит ей убыток, так как она вынуждена будет
отвечать. А вот ответ, особенно, если она поддержит своих
подчиненных, а они окончательно провалят эту провокацию, нанесет
короне еще больший удар, тем самым активизирует дополнительную
дискуссию в обществе относительно необходимости сохранения
нынешнего статуса короны.
В-пятых, Россия должна вынести
вопрос захвата российских граждан в заложники Британией на все
международные уровни, начиная с Совбеза ООН.
Можно сделать ещё очень много
другого, эффективного и полезного — особенно на фоне грязной
британской вони, голого, грубого, примитивного шантажа Лондона,
которым манипулирует Западом без тени сомнения, совести и почти без
сбоев. Удивительно, что это не сделано до сих пор.