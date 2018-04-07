Какие изменения произошли по выплате пенсий в Украине Пресс-служба Пенсионного фонда Украины сообщает, что с 1 апреля в стране изменился перерасчет пенсий работающим пенсионерам.



По информации ПФУ, обращения заявителя теперь для перерасчета не требуется, - перерасчет происходит автоматически. К тому же, при начислениях будут учитываться каждые два года официальной переработки.



Что касается пенсионеров силовых ведомств: в апреле они уже получат повышенные пенсии с учетом увеличенной суммы за январь-март. В среднем такие пенсии повысятся на 1,5 тысячи гривен.



Надбавка полагается 536 тысячам пенсионеров из около 600 тысяч силовиков в стране. Остальные вышли на пенсию три года назад и менее, по этой причине пенсию им не пересчитывают. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика пенсии стране пенсию перерасчет года Теги: политика и экономика