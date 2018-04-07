Двумя поединками в Херсоне между "Днипрнякою" и "Реалом" завершился первый этап чемпионата украинской женской Суперлиги. Об этом сообщает Федерация гандбола Украины, передает

В обоих поединках были зафиксированы ничейные результаты 20:20 и 21:21, что удовлетворило "Днепрянку". В турнирной таблице херсонская команда сохранила преимущество в одно очко над соперницу из Николаева - 22 и 21 пункт соответственно, а также 3 и 4 позиции соответственно.

Первое место таблицы с "Галичанкою" - 38 пунктов, за ними оказались "Карпаты" - 29.

На 2-м этапе команды сыграют в двух группах:

Группа А (1-3 места) - "Галичанка", "Карпаты", "Днипрняка".

Группа "Б" (4-6 места) - "Реал", "Спартак", "Економунивер".

В каждой группе состоится по три зьиздни туры. Каждая команда на 2-м этапе сыграет по 6 матчей. Очки с 1-го этапа сохраняются и прилагаются к очков 2-го этапа.

Отметим, в случае если по итогам 2-го этапа разница между 1-й и 2-й командами составит 7 очков или меньше, то для определения чемпиона между этими командами будет назначена "золота" серия до 2-х побед.

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