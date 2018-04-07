

XING LI, UNIVERSITY OF ABERYSTWYTH/NASA

Солнечные торнадо не являются аналогами земных атмосферных вихрей, исследователи на Европейской неделе астрономии и космических наук 3 апреля. Ученые, отследив направление движения плазмы в этих структурах, пришли к выводу, что они больше похожи на протуберанцы или волокна, состоящие из относительно холодной плазмы. Результаты исследований доступны ( , , , , ) на портале ArXiv.org

впервые наблюдались на Солнце еще в начале двадцатого века, новый всплеск интереса к ним начался несколько лет назад, когда космическая обсерватория получила изображения этих структур с хорошим разрешением. На полученных видео и фотографиях были видны гигантские вращающиеся структуры, похожие на земные торнадо, которые висели над фотосферой. Ранее предполагалось, что заряженные частицы в этих образованиях двигаются вдоль силовых линий магнитных по спирали и могут играть важную роль в .

Чтобы понять природу таких плазменных структур группа астрономов во главе с Николасом Ламброссом (Nicolas Labrosse) проанализировала данные с трех космических аппаратов (, , SDO) и наземных солнечных обсерваторий, полученные в июле 2014 года. Ученые смогли определить, что магнитное поле в солнечном торнадо направлено горизонтально, а не вертикально, как в эруптивных протуберанцах, при этом напряженность магнитного поля у основания структуры составляет около 30 Гауссов. Благодаря удалось узнать скорость движения плазмы, которая составила около 65 километров в секунду, длина торнадоподобных образований при этом составляет около 80 тысяч километров.



Композитное изображение «торнадоподобного» протуберанца, полученное 15 июля 2014 года в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне.

P. Levens

Получается, что торнадо больше похожи на или волокна, состоящие из относительно холодной плазмы, а результаты наблюдений не могут быть интерпретированы как вращение плазмы внутри образования. Видимое для земного наблюдателя «вращение», скорее только, проекция на плоскость неба движения плазмы вдоль линий магнитного поля. Вопрос о природе этих плазменных структур остается открытым и результаты работы накладывают необходимые ограничения на будущие модели магнитных полей в таких образованиях и движении плазмы в них.

Ранее мы рассказывали о том, каким образом внутренние гравитационные волны узнать скорость вращения ядра Солнца, как могут солнечные вспышки, а также о том, как 10 космических аппаратов путешествие солнечного вещества по Солнечной системе.

Александр Войтюк

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