Власти Украины заявляют об упрощении режима пересечения линии разграничения на период Пасхальных праздников в отдельных районах Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает со ссылкой на .

"На период Пасхальных праздников для жителей определенных населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, где это позволяет оперативная обстановка, упрощен режим пересечения линии разграничения на 72 часа, начиная с 8:00 7 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отметили в ведомстве, жители прифронтовых поселков могут в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения, чтобы попасть к родным или близким, которые проживают на неподконтрольной Украине территории.

"Этот шаг командованием антитеррористической операции сделан на встречу людям, учитывая их насущные нужды во время Пасхальных праздников. В дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - пояснили в штабе АТО.

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Прес-центр штабу АТО інформує: На період Великодніх свят для мешканців визначених населених пунктів, що розташовані на...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 7 квітня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что поддерживаемые Россией боевики на Донбассе продолжают срывать договоренности о "Пасхальном перемирии", обстреливая позиции украинских войск и населенные пункты с использованием тяжелого вооружения.

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