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Гудков о новых санкциях США: Российская власть может ответить бомбардировкой Воронежа
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07.04.2018 21:50
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После введения США новых антироссийских санкций в РФ "многие
злорадствуют", что "так им и надо", отметил российский
оппозиционер, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Гудков: Печально,
что Россия превратилась в страну-изгоя Фото: Дмитрий Гудков /
Facebook "Это еще и катастрофа будет в перспективе… Ну не
катастрофа, но серьезные последствия для российской экономики, для
многих трудовых коллективов, для рабочих, для ученых, для многих
работников всех этих компаний. В том числе и по нашей
налогооблагаемой базе это ударит, потому что все эти компании,
конечно сейчас, очень много потеряют и в прибыли, и в
активах", – сказал он.По словам Гудкова, "очень многие
злорадствуют – "Так им и надо". Политик считает, что речь
может идти не только об экономике."Вот сейчас российская власть
может ответить опять бомбардировкой Воронежа. Поэтому в любом
случае это все ударит по нам с вами, по нашим карманам, по
российской экономике. Вообще печально, что Россия превратилась в
страну-изгоя для только цивилизованного мира", – отметил он.6
апреля США ввели санкции против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно
закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным
департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу
"кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных
чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В
нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира
Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия
Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял,
что Россия не будет отвечать на "недружественный акт".
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