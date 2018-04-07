После введения США новых антироссийских санкций в РФ "многие злорадствуют", что "так им и надо", отметил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Гудков: Печально, что Россия превратилась в страну-изгоя Фото: Дмитрий Гудков / Facebook "Это еще и катастрофа будет в перспективе… Ну не катастрофа, но серьезные последствия для российской экономики, для многих трудовых коллективов, для рабочих, для ученых, для многих работников всех этих компаний. В том числе и по нашей налогооблагаемой базе это ударит, потому что все эти компании, конечно сейчас, очень много потеряют и в прибыли, и в активах", – сказал он.По словам Гудкова, "очень многие злорадствуют – "Так им и надо". Политик считает, что речь может идти не только об экономике."Вот сейчас российская власть может ответить опять бомбардировкой Воронежа. Поэтому в любом случае это все ударит по нам с вами, по нашим карманам, по российской экономике. Вообще печально, что Россия превратилась в страну-изгоя для только цивилизованного мира", – отметил он.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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