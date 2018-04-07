Он подчеркнул, что ключевая задача новой комиссии - рассмотрение всех случаев давления на бизнес

"Закон призван навести порядок в отношениях между правоохранительной системой и бизнесом. Наш приоритет - улучшать условия жизни, но это вероятно в условиях развития экономики и предпринимательства", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время первого заседания Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения соблюдение правоохранительными органами прав и законных интересов лиц, информирует "Правительственный портал".

"Превышение полномочий - мы будем давать свои выводы и будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали кадровые решения относительно нечестных работников. Но будут требования и к бизнесу - честный бизнес, честная уплата налогов. Этот баланс надо сохранить", - отметил премьер .

По словам Гройсмана, этим делом "никто и никогда не занимался за все годы независимости".

"Поэтому задача - навести порядок и защитить тех, кто создает новые рабочие места", - сказал премьер-министр.

Он предложил предпринимателям до следующего заседания комиссии определить случаи давления на бизнес, чтобы можно было принять конкретные решения относительно дальнейших действий.

Напомним, что Президент Петр Порошенко подписал законопроект №7275 о защите бизнеса от злоупотреблений власти. Правительство, готовивший эту законодательную норму, называл ее средством защиты бизнеса от "маски-шоу".

По словам председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина, этот закон позволит более эффективно защитить права предпринимателей от давления силовиков.