Блоги



Блоги



Виталий Журавский

Виталий Журавский Народный депутат Украины III, VI, VII cозывов, руководитель Всеукраинской общественной организации "Дістало!". все материалы автора → ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА» Украинским властям удобнее иметь крепостных депутатов, зависимых от лидеров партий, чем свободных парламентариев Сегодня 12.29 | комментариев: Партийная диктатура не ликвидирована!Внесу ложку дегтя в чашу всеобщего ликования и восхищения решением Конституционного суда, который в прошлый четверг отменил, по мнению некоторых экспертов, закон о партийной диктатуре.Что же на самом деле произошло? Приняв в феврале 2016 года закон №3700, парламент предоставил право после установления результатов выборов исключать из избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины. Парламентские партии оперативно применили это "ноу-хау". Радикальная партия исключила из списка в общей сложности 20 кандидатов, "Самопомощь" – 11, БПП – 13.10-11 июня 2016 года Венецианская комиссия посчитала вышеупомянутый закон несовместимым с принципами народовластия, конституционными правами граждан свободно избираться и быть избранными в органы государственной власти.14 декабря Конституционный суд отменил "токсичный" закон. Логика решения КС состоит в том, что результаты свободных выборов народных избранников являются обязательными как для власти, так и для партий. Они не имеют права на свое суждение менять эти результаты путем принятия решений, последствием которых есть исключение из избирательного списка одного или нескольких кандидатов в народные депутаты и смена последовательности их размещения в этом списке.Позволяет ли решение КС исключенным кандидатам добиваться возвращение в списки? Могут ли они обратиться в административный суд с иском об обязательстве ЦИК восстановить их попранные права?К сожалению, нет. Статья 58 Конституции Украины четко указывает, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени. Следовательно, восстановиться в списке задним числом не удастся, ибо законы теряют силу со дня принятия КС соответствующего решения, но не ранее дня его принятия.Партийная диктатура никуда не далась, ведь императивный мандат никто не ликвидировал. Он закреплен статьей 81 Конституции Украины. Она предусматривает возможность досрочного лишения депутатских полномочий в случае не вхождение народного депутата Украины, избранного от партии (избирательного блока партий), в состав депутатской фракции этой партии (избирательного блока партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции. В этом случае полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно по решению высшего руководящего органа соответствующей партии со дня принятия такого решения.Таким образом выдворили из парламента неплохих депутатов – Николая Томенко и Егора Фирсова на основании их заявления о выходе из фракции БПП.Вообще императивный мандат существует исключительно в тоталитарных государствах, а в демократических – свободный. То есть, избранный депутат может выходить из фракции, быть независимым, высказываться и голосовать не так, как хочется лидеру партии. И его никто не может лишить за это права быть парламентарием.Это означает, что при осуществлении своих функций депутат должен учитывать не волю отдельной партии, а общие интересы всей нации. Он рассматривается как представитель только народа. В цивилизованных странах депутат может лишиться мандата в таких случаях: когда вышел из гражданства;

когда самостоятельно написал заявление о сложении мандата;

когда самостоятельно написал заявление о сложении мандата;

когда вступает в законную силу решение суда за совершенное им преступление. Политически парламентарий оценивается не по членству в той или иной партии, а по результатам работы на благо своего отечества. Уинстон Черчилль не раз менял политическую принадлежность, но вошел в историю как выдающаяся личность именно за то, что верно служил интересам англичан и Великобритании.Уже несколько резолюций Парламентской Ассамблеи Совета Европы призвали Украину отказаться от императивного мандата, изменив статью 81 Конституции Украины. Тем не менее, нынешняя власть упорно этому противится. Конечно, удобнее иметь крепостных депутатов, зависимых от лидеров партий, чем свободных парламентариев. Руководителей фракций можно купить, припугнуть.Безусловно, нынешнее решение КС можно приветствовать, но лишь как маленькую победу в борьбе с партийной диктатурой, а не ее ликвидацию. До этого ох как не близко! Источник: "ГОРДОН"



