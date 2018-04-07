Нардеп и руководитель группы "Інформаційний спротив" Дмитрий Тымчук предложил экс-главарю пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе Игорю Гиркину-Стрелкову приехать в .

Об этом парламентарий написал в Facebook, передает со ссылкой на .

"ГРУшная собака Гиркин-Стрелков заявил, что мечтает вернуться в "политическую жизнь" на Донбассе, пусть там чьим-то помощником на "выборах".

"ДНР"? Чего ж так мелко? Игорь, обращайтесь ко мне г. , ул. Садовая 3-А, Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, каб. 1229. Обеспечиваю роскошный трансфер на ул. Владимирскую, 33. Войдете в "политику" так красиво, как мало кто до вас", - сообщил Тимчук.

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