Глава каталонского парламента Роджер Торрент сказал, что сторонник независимости региона Жорди Санчес имеет наибольшую поддержку в качестве кандидата в президенты женералитата Каталонии. Санчеса вновь выдвинули на пост главы Каталонии Фото: EPA Торрент сказал, что Санчес имеет наибольшую поддержку. Но пока дату голосования не согласовали.1 октября 2017 года на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании.28 октября кабинет министров Испании временно взял на себя ответственность за управление регионом, лишил полномочий правительство Каталонии и его главу Карлеса Пучдемона.2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии. Их обвинили в попытке государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется там до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".21 декабря состоялись досрочные выборы в парламент Каталонии. Явка на выборах составила 81,94%. Блок партий, выступающих за независимость региона от Испании, получил 70 из 135 мест в местном парламенте.1 марта Пучдемон отказался от возможности снова возглавить регион и призвал поддержать избрание на пост главы женералитата (регионального правительства) своего соратника Санчеса.Позже Пучдемон отметил, что готов возглавить каталонское "правительство в изгнании".5 марта Торрент официально выдвинул Санчеса кандидатом на пост президента женералитата Каталонии.9 марта суд отклонил просьбу Санчеса отпустить его на свободу для принятия присяги президента женералитата Каталонии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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