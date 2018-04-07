|Выбрано лучшую купюру 2017
|07.04.2018 22:06
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Как и в прошлом году, это швейцарские франкиМеждународное банкнотной общество (IBNS) выбрало лучшую купюру, выпущенную в 2017 году.
Фото: afp.com
Ею стали 10 швейцарских франков.
"Использует новейшие стандарты защиты и трехслойную структуру Durasafe, эта замечательная желтая вертикальная банкнота изображает руки, которые дирижируют оркестром, земной шар с временными зонами и пунктуальны швейцарские железные дороги", - описали купюру в организации.
twitter.com/theibns
В прошлом году лучшей тоже признали швейцарскую банкноту в 50 франков.
между критериев отбора - дизайн, художественные достоинства банкноты и баланс использованных цветов. Также учитывается ее защищенность от подделок.
10-Франко купюра - часть проекта с первого за 20 лет обновление дизайна банкнот, выпускаемых Центральным банком Швейцарии. В 2017 году банк также выпустил 20-франковую купюру с изображением руки и преломляющей свет призмы, но в конкурсе принял участие лучший, по мнению жюри, образец дизайна.
Согласно данным IBNS, в 2017 году в мире появились более 170 новых банкнот, и почти треть из них имела обновленный дизайн, достаточный, чтобы участвовать в конкурсе.
Напомним, Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов.
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