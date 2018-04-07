Сирийские партизаны обстреляли самодельными ракетами американскую военную базу, расположенную на цементном заводе «Лаварж» на севере Ракки.

По сообщению Telegram-канала WarGonzo, это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские войска будут и далее продолжать свою миссию на территории Сирийской арабской республики.

Участники «Сирийского народного сопротивления оккупации США» открыто заявляют о своём намерении вести военные действия против американских подразделений до тех пор, пока Штаты не откажутся от своего присутствия на территории Сирии.

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