В результате наезда погибли несколько человек, еще около 30 получили травмы

В результате инцидента погибли несколько человек, сообщает DW. Еще не менее 30 человек получили травмы различной степени тяжести.

Наезд произошел близко ресторана Kiepenkerl в центральной части города.

Точное количество погибших в полиции пока не сообщают. По данным издания Rheinische Post, погибли по меньшей мере три человека.

По словам представителя правоохранительных органов, возможный нападающий - водитель транспортного средства - застрелился после совершения наезда.

между версий, которые рассматривает полиция, есть и террористический акт, сообщил пресс-секретарь.

На данный момент в городе проводится масштабная операция полиции. Жителям рекомендуют держаться подальше от центральной части города, а также избегать спекуляций и распространение непроверенной информации.

Впоследствии в полиции сообщили, что не ищут других подозреваемых в совершении наезда и считают, что угрозу ликвидирован. По словам пресс-секретаря полиции, шестеро травмированных находятся в критическом состоянии.

Напомним, в Канаде в результате масштабной автокатастрофы, в которую попал автобус с юниорской командой по хоккею, погибли 14 человек.