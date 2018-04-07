|В Германии автомобиль въехал в толпу, есть погибшие и травмированные
|07.04.2018 22:14
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В результате наезда погибли несколько человек, еще около 30 получили травмыВ немецком городе Мюнстер грузовой микроавтобус в субботу, 7 апреля, наехал на толпу.
Фото: twitter.com/joshdcaplan
В результате инцидента погибли несколько человек, сообщает DW. Еще не менее 30 человек получили травмы различной степени тяжести.
Наезд произошел близко ресторана Kiepenkerl в центральной части города.
Точное количество погибших в полиции пока не сообщают. По данным издания Rheinische Post, погибли по меньшей мере три человека.
По словам представителя правоохранительных органов, возможный нападающий - водитель транспортного средства - застрелился после совершения наезда.
между версий, которые рассматривает полиция, есть и террористический акт, сообщил пресс-секретарь.
На данный момент в городе проводится масштабная операция полиции. Жителям рекомендуют держаться подальше от центральной части города, а также избегать спекуляций и распространение непроверенной информации.
Впоследствии в полиции сообщили, что не ищут других подозреваемых в совершении наезда и считают, что угрозу ликвидирован. По словам пресс-секретаря полиции, шестеро травмированных находятся в критическом состоянии.
Напомним, в Канаде в результате масштабной автокатастрофы, в которую попал автобус с юниорской командой по хоккею, погибли 14 человек.
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