Британская художница Салли Ланкастер написала впечатляющие картины с изображением балерин. Полотна захватывают красотой и мастерством исполнения.

Женщина не имеет соответствующего образования, однако смогла очень подробно изобразить танцовщиц, за это ее стали считать одним из самых популярных мастеров кисти, передает со ссылкой на .

Часто люди не верят, что это картины, считая их фотографиями, ведь балерины получились очень реалистичными. Однако, тонкая работа и детализация - это не единственное чем поражает 43-летняя Салли Ланкастер. Художница пытается выбирать необычные ракурсы, ее целью является удивить и вызвать эмоции у сторонников ее творчества.

"Тщательно создавая картины, я стараюсь вызвать эмоции и позволить зрителю наслаждаться красотой, настоящей личностью, которая встает перед ним", - сказала она.

Салли Ланкастер получила большую пополярнисть, картины художницы можно увидеть на самых престижных выставочных залах столицы Великобритании. За свое творчество женщина получила большое количество престижных наград и стала членом Международной гильдии художников-реалистов.

Художница Александра Диллон из Лос-Анджелеса возвращает к жизни старые, выброшенные вещи. Она очищает уже непригодны кисти и другие повседневные предметы и использует их как полотно для портретов воображаемых людей.

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