Послание: Do not mess with our elections ("Не вмешивайтесь в наши выборы") хакеры оставляют в конфигурационном файле взломанной компьютерной системы. В мире более 168 тыс. устройств, подверженных уязвимости Фото: ЕРА "По данным наших источников, сейчас происходит массивная нападение на свитчи Cisco, которые используются в дата-центрах практически повсеместно", – рассказали в компании.Действия хакеров "Лаборатория Касперского" описывает так: некая группировка использует уязвимость в программе под названием Cisco Smart Install Client, чтобы получить возможность исполнять произвольный код на устройстве. Злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание: Do not mess with our elections ("Не вмешивайтесь в наши выборы").По данным Cisco Talos, в мире насчитывается более 168 тыс. устройств, подверженных этой уязвимости.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти подозрения назвали "ерундой".По данным ЦРУ, начать кампанию приказал лично президент РФ Владимир Путин. Кремль якобы "отдавал явное предпочтение" избранному президенту США Трампу.3 апреля The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп пока не является подозреваемым в сговоре с Россией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



