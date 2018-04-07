Животные повредили дамбу возле населенного пункта

Как рассказали в ДСНС, в период с 16:40 5 апреля на 13:00 6 апреля спасатели Государственной пожарно-спасательной части №14 пгт Приазовское вместе со специалистами районного отдела водного хозяйства работали над восстановлением дамбы.

"Для ремонта дамбы задействовали 2 единицы грузового транспорта, экскаватор и 6 единиц гужевого транспорта. Специалистам помогало местное население. После ремонта гидротехнического сооружения спасатели откачали воду обратно на пойму пожарной насосной станцией и пожарной автоцистерной - объем откачанной талой за два дня составил ориентировочно более 2 тысячи кубометров", - сообщают спасатели.

Фото: volyn.dsns.gov.ua

Кроме того, 67 специалистов гражданской защиты и 93 работники коммунальных предприятий проводят ежедневные обследования населенных пунктов на предмет наличия искусственных преград в водоотводных каналах и дренажных системах. По состоянию на 6 апреля обследовано уже 1086 населенных пунктов, 554 систем (каналов) для отвода сточных вод и 550 ливневых канализационных и дренажных систем в городах.

"Руководителям органов исполнительной власти в Любомльском (не готовы к работе 73 системы), Рожищенском (не готовы 10 систем), Гороховском (не готовы 3 системы) и Локачинскому (не готовы 2 системы) районах отмечаются недостатки, влияющие на работоспособность мелиоративных каналов для беспрепятственного водоотведения сточных и талых вод", - отметили в ДСНС.

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