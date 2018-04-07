

Книжки надо было читать!

Я не буду цитировать вчерашнее выступление Небензи по поводу отравления семейства Скрипалей. Оно само по себе великолепно и по сути, и по форме, и вполне заслуживает того, чтобы посмотреть его в оригинале и целиком.

Если коротко «Британия сотрудничать в следствии не хочет, доказательств у них нет, чиновники путаются в показаниях, а Борис Джонсон — лгун и идиот». Что в точности соответствует действительности.

Мы же (как и весь остальной мир, который также внимательно следит за развитием событий) из «дела Скрипаля» можем сделать несколько вполне однозначных выводов:

1. Джентльменам больше нельзя верить на слово. Потому что они окончательно заврались.

2. Британская разведка превратилась в посмешище, которое больше не способно придумать хотя бы минимально правдоподобный фейк и выстроить вокруг него цепочку непротиворечивых свидетельств, показаний и доказательств.

3. Дошло до того, что различные службы (и сама разведка, и химлаборатории etc.) уже сложили с себя ответственность, и отвечать за предоставление публике (и парламенту, и международной общественности) заведомо недостоверной информации придётся непосредственно Терезе Мэй и Борису Джонсону.

Тем более, что Терезе дышит в затылок руководитель лейбористов Джереми Корбин (мой любимчик, особенно после ухода из политики Найджела Фараджа), безжалостно карая её за каждый промах.

Вот объясните мне, на какое развитие событий рассчитывали англосаксы, запуская этот бедный фейк про «отравление Новичком»? Дальше что? Какого результата пытались добиться?

Думали, что Россия смиренно скажет «Да, это сделали мы. В наказание мы разоружаемся и заберите все наши ресурсы»? Серьёзно?

Или может руководство Китая неожиданно ужаснётся и заявит «Мы не можем иметь дела с таким коварным отравителем, как Путин»?

Или может думали добиться политической и экономической изоляции России? Ага, щаз! В условиях стагнации мировой экономики никто в здравом уме (кроме сумасшедших прибалтов и укропитеков, конечно) не будет охотно отказываться ни от дешёвых энергоресурсов, ни от рынков сбыта своих товаров.

Или может хотели проверить, какие страны готовы войти в военную коалицию против России на случай большой войны? Ну так вынужден их разочаровать — все эти формальные «выражения солидарности» ничего не стоят. Высылка одного-двух дипломатов «на отвали» означает в переводе с языка символов на русский только одно: перстень поцеловали, но в драку лезть не будем. Дураки закончились (почти, есть ещё прибалты и украинцы).

Если вы запускаете подобный фейк, как Пауэлл, трясущий в СБ ООН пробиркой со стиральным порошком, то должно быть продумано дальнейшее развитие событий. «Что дальше, Дава?»(с)

А эти, строго по Достоевскому, идиоты

— не смогли придумать стройной системы вранья;

— не смогли согласовать, кто что должен врать, чтобы оно друг дружке не противоречило;

— не придумали, что с этим враньём делать дальше.

И теперь Тереза Мэй и Борис Джонсон стоят под светом прожекторов на манеже цирка, в шутовских колпаках, с красными носами и с полными шароварами (именно шароварами!) гидности.

Теперь, если по уму, нужно на минутку выключить свет и убрать со сцены обгадившихся клоунов.

Потому что вся планета уже увидела вопиющую и позорную деградацию правящей англосаксонской элиты. Именно так (а не в пылу сражений) и умирают империи — когда все понимают, что королева голая.

Ещё не убедил? Посудите сами. Последние пять премьер-министров:

1. Одной писали «Сдохни, ведьма!» сами британцы.

2. Второй насиловал и убивал малолетних детей у себя на яхте.

3. Третий врал ради развязывания войны в Ираке, и это всплыло.

4. Четвёртый сожительствовал со свиной головой.

5. Пятая выставила себя полной дурой.

Этому теперь учат в Кембридже? Боюсь, что что-либо подправлять в консерватории уже поздно…

Сводка.нет - Новости Украины и Мира