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Санчес снова стал кандидатом на пост главы правительства Каталонии
07.04.2018 22:30
Санчес снова стал кандидатом на пост главы правительства Каталонии
Его кандидатуру предложил спикер каталонского парламента Роже Торрент
Каталонского политика Жорди Санчеса, который уже почти полгода находится под арестом, вдруг выдвинули кандидатом на должность руководителя администрации Каталонии.
Санчес снова стал кандидатом на пост главы правительства Каталонии Фото: tass.ru
Его кандидатуру в субботу, 7 апреля, предложил спикер каталонского парламента Роже Торрент. Впервые Торрент вносил кандидатуру Санчеса на пост главы правительства Каталонии в начале марта этого года.
 
На своей странице в Twitter Торрент назвал Санчеса политиком, который имеет "наибольшую поддержку" и "все политические права" на этот пост.
 
"После завершения консультаций со всеми парламентскими группами, предлагаю депутата Жорди Санчеса кандидатом на утверждение главой правительства. У него наибольшая поддержка и есть все политические права", - написал Торрент.
 
На этот раз на кандидатуре Санчеса сошлись представители партий, имеющих большинство в региональном парламенте, после двух дней консультаций. Впрочем, председатель каталонского парламента не назвал ни одной даты проведения дебатов и голосования по избранию Санчеса на пост главы администрации Каталонии.
 
53-летний экс-лидер партии "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчес находится за решеткой в ​​Мадриде, пишет DW. Ранее в испанском правительстве заявляли, что Санчес не может возглавить регион, поскольку его обвиняют в мятеже, организации восстания и растрате государственных средств. В марте испанские судьи отклонили ходатайство об освобождении Санчеса. Несмотря на это каталонская власть надеется на успешное рассмотрение второго ходатайства, прежде только из-за нынешней ситуации с бывшим премьер-министром Каталонии Карлесом Пучдемоном.
 
1 марта экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон, который сейчас находится в Берлине, отказался от должности главы правительства. Вместо себя он предложил кандидатуру Санчеса, который на выборах в парламент региона был вторым номером в списке партии Пучдемона "Разом за Каталонию".
 
Напомним, 6 апреля экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон вышел на свободу из тюрьмы в немецком Ноймюнстере после того, как за него внесли 75 000 евро залога.
  • Пучдемон вышел на свободу из немецкой тюрьмы

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