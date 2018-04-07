Его кандидатуру предложил спикер каталонского парламента Роже Торрент

Его кандидатуру в субботу, 7 апреля, предложил спикер каталонского парламента Роже Торрент. Впервые Торрент вносил кандидатуру Санчеса на пост главы правительства Каталонии в начале марта этого года.

На своей странице в Twitter Торрент назвал Санчеса политиком, который имеет "наибольшую поддержку" и "все политические права" на этот пост.

"После завершения консультаций со всеми парламентскими группами, предлагаю депутата Жорди Санчеса кандидатом на утверждение главой правительства. У него наибольшая поддержка и есть все политические права", - написал Торрент.

На этот раз на кандидатуре Санчеса сошлись представители партий, имеющих большинство в региональном парламенте, после двух дней консультаций. Впрочем, председатель каталонского парламента не назвал ни одной даты проведения дебатов и голосования по избранию Санчеса на пост главы администрации Каталонии.

53-летний экс-лидер партии "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчес находится за решеткой в ​​Мадриде, пишет DW. Ранее в испанском правительстве заявляли, что Санчес не может возглавить регион, поскольку его обвиняют в мятеже, организации восстания и растрате государственных средств. В марте испанские судьи отклонили ходатайство об освобождении Санчеса. Несмотря на это каталонская власть надеется на успешное рассмотрение второго ходатайства, прежде только из-за нынешней ситуации с бывшим премьер-министром Каталонии Карлесом Пучдемоном.

1 марта экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон, который сейчас находится в Берлине, отказался от должности главы правительства. Вместо себя он предложил кандидатуру Санчеса, который на выборах в парламент региона был вторым номером в списке партии Пучдемона "Разом за Каталонию".

Напомним, 6 апреля экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон вышел на свободу из тюрьмы в немецком Ноймюнстере после того, как за него внесли 75 000 евро залога.