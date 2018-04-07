|В правительстве дали прогноз курса гривны
|07.04.2018 22:34
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опубликовало свой прогноз по курсу гривны к доллару на конец нынешнего года.
В докладе на 2018 год за апрель говорится, что курс в зависимости от различных сценариев составит от 27 до 30 гривен за доллар, передает со ссылкой на .
Также отмечается, что в 2019 году курс гривны по отношению к доллару может вырасти от 28 до 34 гривен за доллар.
В марте называл укрепление курса гривны к доллару сезонным.
"Укрепление гривны, что мы видим сегодня, свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", - говорил в. о. главы Яков Смолий.
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