В Киеве проходят пасхальные богослужения. Трансляция
07.04.2018 22:37
8 апреля православные христиане восточного обряда отмечают праздник
Пасхи. В Украине в ночь на воскресенье начались пасхальные
богослужения. Канал "112 Украина" ведет трансляции богослужений в
Киеве из Владимирского собора, Храма Воскресения Христова
(Украинская греко-католическая церковь), Киево-Печерской лавры,
Андреевской церкви, Свято-Михайловского Златоверхого монастыря и
Кирилловской церкви. | В Киеве проходят пасхальные
богослужения Фото: EPA видео Видео: 112
Украина / YouTube