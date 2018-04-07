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В Киеве проходят пасхальные богослужения. Трансляция
07.04.2018 22:37
8 апреля православные христиане восточного обряда отмечают праздник Пасхи. В Украине в ночь на воскресенье начались пасхальные богослужения. Канал "112 Украина" ведет трансляции богослужений в Киеве из Владимирского собора, Храма Воскресения Христова (Украинская греко-католическая церковь), Киево-Печерской лавры, Андреевской церкви, Свято-Михайловского Златоверхого монастыря и Кирилловской церкви.   | В Киеве проходят пасхальные богослужения Фото: EPA видео Видео: 112 Украина / YouTube

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