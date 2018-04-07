Высота только монумента - восемь метров

Презентация скульптуры состоялась в праздник Благовещения Девы Марии, которое 7 апреля отмечают христиане восточного обряда, и криворожане это считают символическим, пишет "Радио свобода".

Как сообщили организаторы, высота только памятника - 8 метров, самой скульптуры - около 5 метров. Ее отлит из бронзы.

Скульптором является криворожский мастер Владимир Токарь. Он также является автором первого в Украине памятника украинскому бойцам, погибшим во время боевых действий на Донбассе, который открыли в Кривом Роге в марте 2016 года.

Фото: 1kr.ua

Фото: 1kr.ua

По информации Криворожского горсовета, в этом году в городе откроют еще два памятника - Петру Калнышевскому и Владимиру Великому. Проект создания монумента Покрова и два других проекта реализуют по программе соцпартнерства с промышленными предприятиями.

В сентябре 2016 года на Кривом Роге на месте другого снесенного памятника Ленину, где был обнаружен старинный храм, открыли историко-мемориальный парк и 4-метровую скульптуру святителя Николая.

Фото: 1kr.ua

Фото: 1kr.ua

Фото: 1kr.ua

Напомним, в системе "Prozorro.Продажи" выставили на продажу два памятника Ленину.