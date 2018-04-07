|Ноги від вух: Ані Лорак продемонструвала пікантний образ у міні (ФОТО)
|07.04.2018 22:41
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Відома співачка Ані Лорак, яка зараз їздить світом з новим шоу DIVA, попри концерти та репетиції встигає також приймати судьба у доволі відвертих фотосесіях та ділитися результатом з шанувальниками.
Напередодні Кароліна опублікувала у Інстаграмі кілька фото у світшотах та сукнях з дизайном, присвяченим шоу, і похизувалася розкішною фігурою та неймовірно довгими ніжками.
Шанувальники у захваті!
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