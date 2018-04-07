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Ноги від вух: Ані Лорак продемонструвала пікантний образ у міні (ФОТО)
07.04.2018 22:41
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Відома співачка Ані Лорак, яка зараз їздить світом з новим шоу DIVA, попри концерти та репетиції встигає також приймати судьба у доволі відвертих фотосесіях та ділитися результатом з шанувальниками.

Напередодні Кароліна опублікувала у Інстаграмі кілька фото у світшотах та сукнях з дизайном, присвяченим шоу, і похизувалася розкішною фігурою та неймовірно довгими ніжками.

Шанувальники у захваті!

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 6 Кві 2018 р. о 3:29 PDT



Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 7 Кві 2018 р. о 11:27 PDT


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