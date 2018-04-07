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На пути в Украину танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора
07.04.2018 22:46
На пути в Украину танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора
Удар пришелся на второй и третий этажи исторического здания, которые были почти полностью уничтожены
В Стамбуле танкер, следовавший в Украину, врезался в исторический особняк на берегу Босфора из-за неисправности рулевого оборудования.
На пути в Украину танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора Фото: hurriyetdailynews.com
Об этом сообщает Hurriyet daily news.
 
225-метровый танкер врезался в имение около 16:00 7 апреля.
 
Как сообщает Daily Sabah, судно направлялось из Египта в Украину.
 
В результате инцидента движение проливом остановили в оба направления.
 
На место происшествия отправили судно береговой охраны и буксирные суда, оттащили танкер Vitaspirit, шедший под мальтийским флагом, к берегу.
 
О пострадавших в результате инцидента не сообщается, однако на кадрах с места события можно заметить повреждения, нанесенные историческом приморском имении, расположенном под мостом Фатих Султан Мехмет, сочетающий азиатскую и европейскую части Стамбула.
 
Удар носовой части 225-метрового танкера Vitaspirit пришелся на второй и третий этажи здания, которые были почти полностью уничтожены.

Фото: reuters.com

Напомним, у входа в Босфор раскололся на две части турецкий сухогруз Leonardo.

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