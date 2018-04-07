Удар пришелся на второй и третий этажи исторического здания, которые были почти полностью уничтожены

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

225-метровый танкер врезался в имение около 16:00 7 апреля.

Как сообщает Daily Sabah, судно направлялось из Египта в Украину.

В результате инцидента движение проливом остановили в оба направления.

На место происшествия отправили судно береговой охраны и буксирные суда, оттащили танкер Vitaspirit, шедший под мальтийским флагом, к берегу.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается, однако на кадрах с места события можно заметить повреждения, нанесенные историческом приморском имении, расположенном под мостом Фатих Султан Мехмет, сочетающий азиатскую и европейскую части Стамбула.

Удар носовой части 225-метрового танкера Vitaspirit пришелся на второй и третий этажи здания, которые были почти полностью уничтожены.

Фото: reuters.com

Напомним, у входа в Босфор раскололся на две части турецкий сухогруз Leonardo.