|На пути в Украину танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора
|07.04.2018 22:46
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Удар пришелся на второй и третий этажи исторического здания, которые были почти полностью уничтоженыВ Стамбуле танкер, следовавший в Украину, врезался в исторический особняк на берегу Босфора из-за неисправности рулевого оборудования.
Фото: hurriyetdailynews.com
Об этом сообщает Hurriyet daily news.
225-метровый танкер врезался в имение около 16:00 7 апреля.
Как сообщает Daily Sabah, судно направлялось из Египта в Украину.
В результате инцидента движение проливом остановили в оба направления.
На место происшествия отправили судно береговой охраны и буксирные суда, оттащили танкер Vitaspirit, шедший под мальтийским флагом, к берегу.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается, однако на кадрах с места события можно заметить повреждения, нанесенные историческом приморском имении, расположенном под мостом Фатих Султан Мехмет, сочетающий азиатскую и европейскую части Стамбула.
Удар носовой части 225-метрового танкера Vitaspirit пришелся на второй и третий этажи здания, которые были почти полностью уничтожены.
Фото: reuters.com
Напомним, у входа в Босфор раскололся на две части турецкий сухогруз Leonardo.
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