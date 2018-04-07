Кремль пойдет на эскалацию конфликта с Западом только если произойдет "нечто драматическое", считает российский политолог Лилия Шевцова. Шевцова прогнозирует попытки Москвы показать, что "Мы не сдаемся!" Фото: Лилия Шевцова / Facebook "Санкции никогда не вели к кардинальному изменению политики со стороны объекта санкций. А тем более смены режима. На данном этапе можно ожидать скорее попытки Москвы найти свой симметричный или ассиметричный ответ, чтобы показать: "Мы не сдаемся!", – сказала она.Политолог считает, что "нарываться на эскалацию конфронтации Кремль вряд ли решится"."Если только не произойдет нечто драматическое, что вызовет в Кремле суицидальный синдром", – отметила Шевцова.За агрессию по отношению к Украине против России часто принимались меры экономического характера.Последний раз санкции против РФ были введены США. 6 апреля Вашингтон объявил санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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