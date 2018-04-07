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Шевцова: Санкции никогда не вели к кардинальному изменению политики со стороны объекта санкций
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07.04.2018 22:53
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Кремль пойдет на эскалацию конфликта с Западом только если
произойдет "нечто драматическое", считает российский политолог
Лилия Шевцова. Шевцова прогнозирует попытки Москвы показать, что
"Мы не сдаемся!" Фото: Лилия Шевцова / Facebook "Санкции никогда не
вели к кардинальному изменению политики со стороны объекта санкций.
А тем более смены режима. На данном этапе можно ожидать скорее
попытки Москвы найти свой симметричный или ассиметричный ответ,
чтобы показать: "Мы не сдаемся!", – сказала она.Политолог
считает, что "нарываться на эскалацию конфронтации Кремль вряд ли
решится"."Если только не произойдет нечто драматическое, что
вызовет в Кремле суицидальный синдром", – отметила Шевцова.За
агрессию по отношению к Украине против России часто принимались
меры экономического характера.Последний раз санкции против РФ были
введены США. 6 апреля Вашингтон объявил санкции против 24
российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а
также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило,
что такие меры приняты во исполнение закона "О
противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA),
который в августе 2017 года одобрил президент Дональд
Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с
Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил
Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114
высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к
"российскому режиму". В нем упомянуты помощники и
советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства
РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и
Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет
отвечать на "недружественный акт".
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