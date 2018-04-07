Спецпредставитель США призывает выполнять Минские договоренности

"Россия и ее доверенные лица на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять минские договоренности", - подчеркнул Волкер на своей странице в Twitter.

Таким образом спецпредставитель США по Украине отреагировал на случай, который произошел 5 апреля 2018 у оккупированного населенного пункта Кременец близко от Донецка, когда боевики запретили наблюдателям ОБСЕ запускать беспилотник и угрожали им оружием.

Напомним, штаб АТО зафиксировал сегодня 17 обстрелов со стороны боевиков с начала суток. Один украинский военный получил ранения в результате обстрелов.