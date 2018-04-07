|Волкер требует от РФ и боевиков прекратить угрожать наблюдателям ОБСЕ на Донбассе
|07.04.2018 22:54
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Спецпредставитель США призывает выполнять Минские договоренностиСпециальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер требует от России и боевиков прекратить угрожать и запугивать наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Фото: reuters.com
"Россия и ее доверенные лица на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять минские договоренности", - подчеркнул Волкер на своей странице в Twitter.
Таким образом спецпредставитель США по Украине отреагировал на случай, который произошел 5 апреля 2018 у оккупированного населенного пункта Кременец близко от Донецка, когда боевики запретили наблюдателям ОБСЕ запускать беспилотник и угрожали им оружием.
Напомним, штаб АТО зафиксировал сегодня 17 обстрелов со стороны боевиков с начала суток. Один украинский военный получил ранения в результате обстрелов.
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