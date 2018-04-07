Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом в Мюнстере, где транспортное средство въехал в группу людей, отдыхавших в летнем кафе. Об этом сообщает со ссылкой на сайт ЕК.

“Мы скорбим вместе с Мюнстером. Мои мысли находятся с жертвами и их родственниками. Огромное спасибо всем тем, кто помогает им в этот трудный момент. Я желаю сил им и, конечно, пострадавшим”, — говорится в сообщении.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил фургон в группу посетителей летнего кафе в немецком Мюнстере. В результате инцидента погибли четыре человека, от 20 до 30 — пострадали. Водитель автомобиля застрелился. Как отметила на своем сайте газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в полиции, речи о теракте с исламистской основанием не идет.

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