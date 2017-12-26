В Киеве 26 декабря зафиксировали теплую ночь с 1881 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 26 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 3,1°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в позапрошлом году", - говорится в сообщении.

В обсерватории также отметили, что существует большая вероятность того, и среднесуточная температура 26 декабря побьет рекорд позапрошлого года.

"Такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоде для конца октября", - сказано в сообщении.

Как сообщал в столицу в понедельник 18 декабря пришла метеорологическая зима.

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