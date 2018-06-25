|Украинских пленных бойцов вывозили из "Л\ДНР" в РФ и там жестоко пытали - СБУ
|25.06.2018 12:18
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Служба безопасности Украины имеет факты того, что украинских пленных военнослужащих вывозили из "Л\ДНР" в Российскую Федерацию и там спецслужбы их жестоко пытали. Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на открытом брифинге вместе с главой МИД Павел Климкин для представителей дипломатического корпуса о преступлениях Российской Федерации, передает корреспондент
"У нас есть задокументированных очень много фактов, когда пытки происходили на территории РФ. То есть, пленных наших бойцов перевозили в Россию и под руководством сотрудников спецслужб, как правило ФСБ, допрашивали, жестоко пытали, затем возвращали обратно на Донбасс", - рассказал он.
Председатель СБУ отметил, что спецслужба идентифицировала многих
лиц, которые пытали украинских бойцов.