Служба безопасности Украины имеет факты того, что украинских пленных военнослужащих вывозили из "Л\ДНР" в Российскую Федерацию и там спецслужбы их жестоко пытали. Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на открытом брифинге вместе с главой МИД Павел Климкин для представителей дипломатического корпуса о преступлениях Российской Федерации, передает корреспондент

"У нас есть задокументированных очень много фактов, когда пытки происходили на территории РФ. То есть, пленных наших бойцов перевозили в Россию и под руководством сотрудников спецслужб, как правило ФСБ, допрашивали, жестоко пытали, затем возвращали обратно на Донбасс", - рассказал он.

Председатель СБУ отметил, что спецслужба идентифицировала многих лиц, которые пытали украинских бойцов.



"Я убежден, что пройдет время и мы сможем привлечь их к уголовной ответственности", - резюмировал Грицак.



Как сообщал задержанный оперативниками Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области 34-летний мужчина, который 20 лет находился в розыске за совершение преступления на территории Луганской области, рассказал о пытках, которым подвергался на территории соседнего государства.

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